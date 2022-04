Acidente envolve caminhão do Exército e dois carros na entrada da Ponte Borges de Medeiros

No início da tarde desta quinta-feira(14), por volta das 13h, um acidente envolveu um caminhão do Exército Brasileiro e dois veículos, na Avenida Ibicuí, Zona Leste, em Alegrete.

Conforme relato dos envolvidos, o tráfego de veículos estava muito intenso e os carros que passavam em cima da ponte Borges de Medeiros, pararam. Por esse motivo, o condutor do Gol reduziu, assim como, o motorista do Uno, contudo, o militar que dirigia o caminhão do E.B., disse que reduziu, mesmo assim, não conseguiu evitar a colisão na traseira do Uno que, consequentemente, bateu no Gol.

Com isso, ocorreu uma carambola entre os envolvidos. Não houve feridos.

A Guarda Municipal foi acionada e atendeu a ocorrência. O acidente aconteceu na entrada da Ponte Borges de Medeiros sentido bairro/centro.

Todos os veículos tiveram danos materiais, porém, o Uno com mais avarias na dianteira e na traseira.