Acidente envolve caminhão, Outlander e Spin na Barão do Amazonas

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira(28), no cruzamento das vias Barão do Amazonas com Tiradentes, Centro, em Alegrete.

Conforme informações da Guarda Municipal, o motorista de um caminhão estava manobrando em razão de uma obra que ocorre, na calçada, naquele cruzamento e a visibilidade do motorista da Outlander, que descia a rua Tiradentes, teria ficado prejudicada, conforme informou. Desta forma, assim que ele avançou, com indicação de outro condutor, ocorreu a colisão com a Spin.

A caminhonete, da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Alegrete (Spin), trafegava na preferencial. Não houve feridos.

Tanto a Spin quanto a Outlander tiveram danos materiais.