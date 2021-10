Conforme informações da Guarda Municipal e dos outros motoristas, a caminhonete Fiat Toro da Guarda Municipal parou no meio da via, por esse motivo, o condutor de 23 anos que estava no Argo, também, parou. Entretanto, o motorista, de 42 anos, do Citroën não visualizou o veículo à frente devido ao sol que prejudicou a visão. Assim, ocorreu a carambola.

Acidente envolve carro da Guarda Municipal em carambola

O homem que dirigia o Citroën colidiu na traseira do Fiat Argo que chocou-se na traseira da Fiat Toro – veículo oficial.

O guarda municipal teria parado a caminhonete( Fiat Toro), para advertir um outro condutor que estava em uma moto.

O acidente foi na rua Presidente Roosevelt entre as vias General Sampaio e Rua dos Andradas.

Não houve feridos e o seguro dos dois veículos (Argo e Citroën), teria sido acionado. Os carros seriam removidos através de guincho.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência. A caminhonete da Guarda Municipal não estava mais no local no momento em que a reportagem fez o registro.