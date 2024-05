Acidente envolve moto e dois carros na Avenida Tiaraju

Share on Email

Na Avenida Tiaraju, um motociclista tentou desviar de um veículo Onix que saía do estacionamento nas imediações de uma farmácia, resultando em uma colisão na traseira de um Clio.

Como consequência, a passageira da moto, a namorada do piloto, caiu no chão e reclamava de dores na cabeça. A Guarda Municipal e a Brigada Militar, foram chamadas ao local, sendo a Brigada Militar foi a responsável pelo atendimento da ocorrência. Ambos os veículos envolvidos no acidente sofreram danos.