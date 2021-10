Acidente envolve três veículos na Avenida Tiaraju

No final da tarde desta terça-feira(5), um acidente envolvendo um Gol, uma Honda e um ônibus do transporte coletivo resultou em um homem ferido e danos materiais.

De acordo com informações, a motorista do Gol estacionou na Avenida Tiaraju, perto do Parque Dr Lauro Dornelles, e abriu a porta. Neste momento, o motociclista que trafegava sentido Zona Leste/ centro, teria chocado-se na porta do veículo e posteriormente no ônibus que seguia no mesmo sentido.

O homem de 30 anos que pilotava a moto foi levado à UPA pelo Samu. Ele sofreu ferimentos e não havia detalhes sobre o estado de saúde.

Os três veículos tiveram avarias. A Guarda municipal foi a primeira a chegar e a Brigada Militar atendeu a ocorrência.

