Acidente envolve uma caminhonete e duas motos na Avenida Assis Brasil

Um dos motociclistas ficou ferido, foi socorrido pelo Samu e levado à UPA.

Segundo relato da Brigada Militar, o condutor de 23 anos da caminhonete F-100, disse aos policiais que um Peugeot estava à sua frente e freou repentinamente. Desta forma, ele também parou e os dois motociclistas que estavam atrás chocaram-se na traseira da F-100. O motorista do Peugeot saiu do local.

Já o motorista da caminhonete não se feriu e teria realizado o contorno para estacionar. Entretanto, o motociclista, de 21 anos, que estava em uma Honda teve lesões e queixava-se de dores no tórax. Ele foi socorrido pelo Samu, conduzido à UPA onde estava com suspeita de fratura no braço.

O outro piloto, de 42 anos, que também estava em uma Honda não precisou de atendimento médico.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência e a Guarda Municipal auxiliou no trânsito. Todos os veículos tiveram danos materiais.