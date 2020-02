Acidente, envolvendo carro com placas de Alegrete, mata uma pessoa e deixa quatro feridos na BR-290

Colisão aconteceu na região do Parque Eldorado.

Um acidente entre dois veículos provocou a morte de uma pessoa na BR-290, em Eldorado do Sul. A colisão foi registrada pouco antes das 19h no km 140 da estrada, na região do Parque Eldorado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu um Ford Focus, com placas de Porto Alegre e um Hyundai Creta, com placas de Alegrete. O condutor do Focus não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ele ainda não foi identificado.

No veículo Creta, quatro pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para atendimento em hospitais da região. Não foi repassada a identificação dos

O fluxo de veículos está parcialmente bloqueado nos dois sentidos. Há cerca de três quilômetros de lentidão em cada um dos lados da pista. Uma perícia é realizada no local.

Fonte:G1