Acidente envolvendo quatro veículos interdita BR-290; Parati capota após colisão frontal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu à ocorrência, que causou a interdição da rodovia nos dois sentidos por mais de 30 minutos.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O acidente envolveu um Ford Ka com placas da Argentina, uma caminhonete Mitsubishi Triton, um Hyundai e uma Parati. De acordo com informações apuradas pela reportagem do PAT no local, o condutor do Ka teria parado sobre a pista com a intenção de acessar o trevo, momento em que o motorista da Triton, que trafegava no sentido Rosário do Sul/Uruguaiana, conseguiu reduzir a velocidade a tempo de evitar uma colisão.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Logo atrás da caminhonete, no mesmo sentido, seguia um Hyundai, que colidiu na lateral traseira da Triton. Com o impacto, o Hyundai invadiu a pista contrária e atingiu de frente a Parati, que trafegava em sentido oposto. A colisão fez com que a Parati capotasse.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A condutora da caminhoneta foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada ao Hospital Santa Casa de Alegrete. Os demais motoristas não sofreram ferimentos.

A Parati e o Hyundai foram removidos por guinchos, já que não tinham condições de seguir rodando. O trânsito na rodovia foi normalizado após a retirada dos veículos e liberação da pista.