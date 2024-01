Acidente grave na BR-158 em Livramento com vítimas fatais e feridos

No início da tarde de hoje(18), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Santana do Livramento foi acionada para atender a um grave acidente ocorrido no KM 530 da BR-158, na localidade da Faxina. Segundo informações preliminares, um caminhão se envolveu em um acidente no qual trabalhadores que realizavam uma obra local foram atropelados.

Relatos iniciais indicando a presença de vítimas fatais(até então, duas pessoas) e três feridos, embora detalhes adicionais ainda estejam sendo apurados. A PRF está trabalhando no local para controlar o tráfego e garantir a segurança da área.

Diante da gravidade do ocorrido, equipes de ambulâncias e bombeiros foram prontamente acionadas. Novas informações serão fornecidas à medida que a situação for sendo esclarecida e a extensão do ocorrido puder ser detalhada de maneira mais precisa.

Foto: UP TV