Acidente grave no cruzamento da Mariz e Barros com Tiradentes deixa dois feridos em Alegrete

De acordo com informações apuradas no local, o motociclista, de 30 anos, seguia pela rua Mariz e Barros quando teve a frente cortada pelo Fiat/Uno, conduzido por uma mulher de 55 anos, no momento em que ela realizava a travessia no cruzamento com a rua Tiradentes.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Com o impacto, o condutor da moto sofreu dores nas costas, enquanto a passageira, uma jovem de 20 anos, apresentou escoriações na face, corte no joelho direito e também relatou dores nas costas. Ambos foram socorridos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhados ao hospital para avaliação e cuidados médicos.

A Brigada Militar esteve no local para o registro da ocorrência.