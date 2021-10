Um grave acidente matou quatro pessoas da mesma família na BR-116, em Capão do Leão, no Sul do Rio Grande do Sul, na tarde de sábado(23). O veículo que transitava no sentido Capital-Interior saiu da pista na altura do km 550, capotou e ficou submerso em um local alagado.

As vítimas foram identificadas como: Antonio Carlos Rocha Azambuja, 41 anos, Adriana Pisoni da Silva, 46, Isabella Pisoni Azambuja, seis, e Francisco Pisoni Azambuja, quatro. Todos morreram no local.

Acidente mata pai, mãe e dois filhos no sul do RS

Azambuja era dono de um hotel em Jaguarão e Adriana era professora na Universidade Federal do Pampa (Unipampa) no campus localizado na cidade. Em nota, os alunos da instituição ressaltaram que ela “assumia com comprometimento, ética e profissionalismo a docência e era muito elogiada”.

As causas do acidente ainda são investigadas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, chovia muito na hora do capotamento.

Fonte: Gaúcha/ZH e O DIA