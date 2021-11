O casal sofreu ferimentos e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento pelas ambulâncias da UPA e dos Bombeiros.

De acordo com informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar, o motociclista trafegava, sentido balneário Caverá/ BR 290, na VRS 806 quando perdeu controle da moto em uma curva. Com a queda, o casal ficou com ferimentos, foi socorrido e levado à UPA.

Alegretense, criminalista de projeção nacional, é doutor em direito

A mulher que estava na carona, foi pela ambulância da UPA e o homem, de 26 anos, que pilotava a Honda, pela ambulância dos Bombeiros. A ambulância do samu também esteve no local, mas as vítimas já estavam em atendimento.

A moto ficou com avarias. O Comando Rodoviário da Brigada Militar- CRBM – atendeu a ocorrência na noite desta segunda-feira(15), na Estrada do Caverá. A Guarda Municipal também esteve no local.