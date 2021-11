Na tarde deste sábado(6), um acidente entre um motociclista e um Uno resultou em ferimentos na vítima. Além das escoriações, o homem, de 52 anos, que pilotava a moto Honda sofreu um corte na perna direta. Até o momento, não havia confirmação sobre fraturas. A vítima foi levada à UPA pelo Samu.

Acidente na Assis Brasil deixa motociclista ferido

De acordo com o motorista do carro, ele falou aos policiais militares que descia a Avenida Assis Brasil em direção ao Trevo do Arco. Próximo ao posto de combustíveis, parou no acostamento, sinalizou que iria fazer uma conversão à esquerda, iniciou a manobra e ouviu um estrondo.

Ele também, comentou que teria aguardado dois veículos que passaram antes de iniciar a conversão, porém, não visualizou a moto Honda.

O motociclista que descia no mesmo sentido teve a frente cortada. Por esse motivo, foi arremessado e caiu ao solo. O proprietário do Uno tem 63 anos e não se feriu. Ambos veículos tiveram avarias.