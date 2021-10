Acidente na Praça do Bebedouro deixa mulher ferida

No início da tarde desta sexta-feira(1º), um acidente entre uma caminhonete e uma moto deixou uma mulher ferida, em Alegrete. Ela foi encaminhada à UPA pela ambulância do Samu.

De acordo com a Brigada Militar, os dois veículos trafegavam no mesmo sentido, centro/bairro, na Avenida Marechal Rondon. Próximo ao Bebedouro, o condutor da caminhonete( não foi repassado o modelo), teria feito uma conversão à esquerda, momento em que houve a colisão com a moto. A mulher estava na carona e com a queda teria sofrido escoriações.

A caminhonete não estava no local do acidente quando os policiais chegaram. A Brigada Militar atendeu a ocorrência com apoio da Guarda Municipal.