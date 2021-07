Share on Email

Na noite desta sexta-feira(23), um acidente entre três veículos resultou em danos materiais, na Avenida Tiaraju, Zona Leste, em Alegrete.

Segundo informações da Brigada Militar, que foi a primeira a chegar no local, o condutor de um Fiesta reduziu e parou devido à rotatória, quando foi atingido pela Ranger que vinha logo atrás. Ao dar marcha ré, o motorista da Ranger também bateu na dianteira de um Sandero que estava atrás. Todos os veículos seguiam no mesmo sentido da via – Ponte Borges de Medeiros/ Zona Leste.

O condutor da caminhonete, não é habilitado, conforme os policiais militares. Com apenas danos materiais, a ocorrência foi repassada à Guarda Municipal que realizou o registro. Houve acerto entre as partes e danos materiais nos veículos.