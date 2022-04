Acidente que deixou seis mortos em Rio Pardo foi causado por invasão de pista, diz inquérito

A Polícia Civil de Rio Pardo, a 147 km de Porto Alegre, concluiu nesta terça-feira (26) o inquérito sobre o acidente que deixou seis pessoas mortas no dia 28 de março. A ocorrência na BR-290 envolveu uma carreta, um ônibus, um micro-ônibus e um carro de passeio, deixando 12 feridos.

De acordo com a investigação, o laudo pericial “apontou como causa provável, pequena invasão de pista por parte do ônibus, face os vestígios”.

“Não ocorreu indiciamento pois o motorista do ônibus, apontado como causador do acidente, veio a óbito”, diz o delegado Anderson Faturi.

As vítimas foram o motorista do ônibus, quatro soldados do Comando do 9º Regimento de Cavalaria Blindado, sediado em São Gabriel, que eram passageiros do veículo, e uma mulher passageira do carro.

O ônibus, o micro-ônibus e o carro trafegavam no sentido Capital/Interior da rodovia, na altura do km 234. Já o caminhão, carregado com toras de madeira, seguia na outra direção.

Segundo a Polícia Civil, passageiros do ônibus e motoristas envolvidos prestaram depoimento, havendo divergência nos relatos. A câmera e o cartão de memória do caminhão foram recolhidos, mas não havia registro de imagens.

Fonte: G1