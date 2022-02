Na tarde desta segunda-feira(21), um trágico acidente envolvendo uma carreta, um Renault e uma Hilux deixou duas argentinas mortas, uma gravemente ferida e outro argentino com lesões.

De acordo com informações preliminares, a motorista do Renault, com placas da Argentina, trafegava sentido Rosário do Sul/Alegrete e, no KM 559, teria reduzido o veículo, em cima da pista, por esse motivo, uma Toyota Hilux que estava logo atrás, colidiu na traseira do carro que invadiu a pista contrária e bateu frontalmente com uma carreta que seguia no sentido contrário.

Os Bombeiros de Alegrete retiraram a motorista, argentina, que estava presa nas ferragens e, ela foi conduzida em estado grave à Santa Casa pelo Samu. Já o homem que estava ao lado dela, sofreu lesões e ferimentos, sendo encaminhado ao hospital pela ambulância da UPA. Contudo, outras duas mulheres, argentinas, que estavam no carona morreram no local.

Os ocupantes da Hilux e da carreta, ambos veículos brasileiros, não se feriram. A Polícia Rodoviária Federal está no local fazendo levantamento da ocorrência. Ainda não foram liberadas as identidades das vítimas.

Além da PRF, Corpo de Bombeiros de Alegrete, Samu e ambulância da UPA atenderam o acidente.

Esse foi o primeiro acidente com óbito, envolvendo argentinos, na BR 290, em Alegrete, neste ano de 2022.

O motorista, de 34 anos, que dirigia a carreta, disse que o veículo estava vazio e iria carregar, arroz, em Pantano Grande. Ele falou ao PAT, que tentou evitar o acidente, mas foi muito rápido.

A Hilux e a carreta tiveram avarias consideráveis, já o carro argentino teve perda total.