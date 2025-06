Acidentes longe do Centro mostram o aumento do trânsito na Zona Leste

Share on Email

Na manhã desta segunda-feira (2), um novo caso ocorreu no cruzamento da Rua Araçá com a Rua das Hortênsias, na Zona Leste. Um Fiat Prêmio colidiu com um motociclista, exigindo atendimento de urgência.

O vereador Leandro Menegheti, conhecido como Vaca Magra, que reside nas proximidades do local, presenciou a movimentação e agradeceu à equipe da Base 2 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestou socorro rapidamente ao condutor da moto.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O parlamentar destacou que o fluxo de veículos naquela região aumentou significativamente desde a instalação da rede Atacado, há mais de um ano. Segundo ele, a demanda por infraestrutura de trânsito também cresceu e requer atenção imediata do poder público.

Menegheti informou que já formalizou junto ao setor de trânsito da Prefeitura um pedido de reforço na sinalização da rótula entre a Avenida Tiaraju e a Rua Gentil Carlesso. Neste ponto, no domingo (1º), um veículo capotou após uma colisão. O vereador recorda que, em 2017, uma técnica de enfermagem sofreu um grave acidente na mesma rótula e, conforme relatos, teria ficado com sequelas permanentes, precisando de cadeira de rodas.

— Estamos no aguardo das providências necessárias para aumentar a segurança e evitar novos acidentes nessa área — destacou o vereador.

A expectativa, segundo Menegheti, é de que as medidas preventivas sejam tomadas com urgência, antes que novas ocorrências comprometam ainda mais a segurança dos moradores e motoristas que circulam pela Zona Leste de Alegrete.