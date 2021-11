Ações das ESFs para para homens consultarem no Novembro Azul

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na ESF Rondon haverá consultas com o médico Everton e testes rápidos nos dias 19/11 e 26/11 das 18h às 21h. O agendamento pode ser feito pelos telefones 3421-4885 e 34214873. A ESF Rondon fica localizada na Av. Marechal Rondon, 289.

Já a ESF Vera Cruz disponibilizará fichas para os homens nos dias 11/11 e 22/11. Bem como intensificará os testes rápidos e as rodas de conversas pré-consultas. O agendamento pode ser feito na unidade ou pelo telefone: 3421-4852. A UBS Vera Cruz fica localizada na Rua Maximino Marinho, 307.

Mulher confessou aos PMS que foi agredida pelo companheiro; no depoimento negou tudo

Novembro Azul é um movimento mundial que tem como objetivo alertar sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata, tumor mais comum entre os homens e que esse ano deve ter 65.840 novos casos no Brasil, segundo o Inca (Instituto Nacional do Câncer).

O câncer de próstata muitas vezes demora para apresentar sinais. Quando os sintomas da doença são percebidos pelos homens, geralmente o tumor já está em fase avançada, o que reduz a chance de sucesso do tratamento, daí a importância do diagnóstico precoce da doença.