O Vereador Fan desde o início do seu mandato dedica-se à atender a comunidade de forma acolhedora e transparente. Exercendo o papel que lhe foi designado aproveita as sessões do Legislativo para realizar solicitações e informações que possam contribuir com o desenvolvimento do município.

Ações do Vereador Vagner Fan em prol do desenvolvimento da comunidade

Acompanhe:

• Na sessão de segunda-feira (4 de outubro), Fan solicitou o envio de Pedido de Informação ao Poder Executivo Municipal sobre o edital de licitação do Transporte Público Municipal, pois a comunidade encontra-se desolada e há anos sofre com esse problema;

• Pedido para que o Secretário de Infraestrutura realize e apresente um laudo técnico de vistoria das instalações elétricas de Parques e Praças do município de Alegrete. Pois há duas semanas uma criança sofreu um choque enquanto brincava na Praça Getulio Vargas;

• Já nas sessões de quinta-feira (7 de outubro), o Vereador Fan solicitou a criação de uma frente parlamentar em defesa do Comércio, Bens e Serviços. A solicitação é com o intuito de que tenham o auxílio nesse momento de retomada do comércio sendo uma das classes que mais sofreram com a pandemia;

• Pedido de dedicação de sessão à Guarda Municipal pelos excelentes serviços prestado junto à comunidade e aproveitando para comemorar a data de 10 de outubro, Dia da Guarda Municipal.

Ações do Vereador Vagner Fan em prol do desenvolvimento da comunidade

Ações do Vereador Vagner Fan em prol do desenvolvimento da comunidade

Ações do Vereador Vagner Fan em prol do desenvolvimento da comunidade

Ações do Vereador Vagner Fan em prol do desenvolvimento da comunidade

Ações do Vereador Vagner Fan em prol do desenvolvimento da comunidade

Informações: Assessoria Vereador Vagner Fan