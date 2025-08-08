Acolhimento, respeito e proteção: CRAM de Alegrete tem nova sede

O Centro de Referência de Atendimento à Mulher de Alegrete (CRAM) celebra a inauguração de sua nova sede, localizada na Rua Demétrio Ribeiro, no prédio que anteriormente abrigava a UNOPAR.

A entrega oficial do novo espaço, realizada no dia 7, contou com a presença do prefeito Jesse Trindade, do vice-prefeito, da secretária de Promoção Social, Daniela Domingues, representantes do Ministério Público, vereadores, secretários municipais, equipe do CRAM de Alegrete, membros da rede de proteção e convidados especiais.

O serviço, ainda relativamente novo no município, já prestou apoio fundamental a diversas mulheres, atuando em causas delicadas relacionadas à defesa dos direitos femininos. A promotora Rochele Jelinek teve participação efetiva na consolidação do trabalho, sendo reconhecida por sua atuação firme nessas causas.

A coordenadora do CRAM, Tainandria Garcia Passos, assistente social formada e especialista em violência intrafamiliar, escuta especializada e depoimento especial, destacou a importância do serviço. Segundo ela, o espaço possibilita que mulheres vítimas de violência doméstica em Alegrete encontrem condições para resgatar sua cidadania e recuperar o seu valor como cidadãs, a partir do acolhimento e do trabalho realizado pela equipe.

Durante a cerimônia, o vereador João Monteiro leu o documento que oficializa o nome da unidade: CRAM Dienifer Araguiz, em homenagem à jovem que foi morta, grávida de Aurora, pelo companheiro.

Com a participação efetiva da Prefeitura, por meio da Secretaria de Promoção Social e de outras pastas do município, o CRAM passa a dispor de um espaço mais amplo, pensado para oferecer melhor acolhimento às mulheres que buscam ajuda, assim como a seus filhos.

Um dos momentos mais emocionantes da inauguração foi o relato de uma mulher que, entre lágrimas, contou ter iniciado, há três semanas, o processo de libertação de um relacionamento abusivo. Ela afirmou que encontrou no CRAM a força necessária para dar os primeiros passos rumo à sua independência.

O prefeito Jesse Trindade ressaltou a importância de respeitar as pessoas em todos os aspectos da vida, inclusive nos bastidores, e reforçou a relevância de criar espaços como o CRAM, com estrutura física adequada para que as equipes possam realizar um trabalho humanizado de acolhimento às vítimas. Ele também destacou que o apoio das entidades às ações do Centro é fundamental, e que o atendimento precisa ser rápido e próximo para que as mulheres não desistam de denunciar e buscar ajuda.