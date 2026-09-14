Acompanhado de moradores, vereador Gilmar Martins leva demandas de bairros à Secretaria de Infraestrutura

O vereador Gilmar Martins esteve reunido na última quinta-feira (10), com o secretário municipal de Infraestrutura, Antônio Carlos Gomes, para apresentar uma série de reivindicações de moradores de diferentes bairros de Alegrete. O encontro teve como objetivo buscar encaminhamentos para problemas relacionados à infraestrutura e aos serviços públicos.

Estiveram acompanhando o vereador, Claudiomiro Rocha, presidente do Conselho Municipal de Habitação; Iara Prado, moradora do bairro Vila Nova; Júlio Custódio, morador do bairro Assunção; e o assessor parlamentar Matico Vilaverde.

Entre as demandas apresentadas estão melhorias nas condições das ruas, acessibilidade, drenagem, limpeza urbana, saneamento, arborização e questões relacionadas às condições de trabalho dos servidores municipais.

Demandas em diferentes bairros

No bairro Assunção, foi solicitada a colocação de cascalho graúdo na entrada da ocupação do Campo do Vasco. A medida busca melhorar o acesso e a circulação dos moradores, principalmente durante períodos de chuva.

No bairro Vila Nova, foram apresentadas diversas reivindicações. Entre elas estão melhorias na travessia junto à antiga rede ferroviária, com colocação de cascalho, e a instalação de um contêiner na lateral da Rua Duque de Caxias.

Também foram solicitadas intervenções na Rua Torquato Rodrigues, incluindo a realocação de um poste que dificulta a passagem de veículos de emergência e a recuperação da pavimentação. Na Rua Benvindo Moutinho, a reivindicação é pela execução de calçamento nas proximidades do Posto de Saúde.

No bairro Ibirapuitã, a solicitação envolve uma intervenção junto aos proprietários e empresários de estabelecimentos situados na Avenida Tiaraju, esquina com a Rua Leona Arnoud. A intenção é melhorar o passeio público no trecho entre o Mercado Santo Antônio e a Capela Nossa Senhora das Graças, proporcionando mais segurança e acessibilidade aos pedestres.

Já no bairro Saint Pastous, foram apresentadas demandas para as ruas Isidoro Aurélio e Salatiel Silveira do Nascimento. Na primeira, os moradores relatam problemas relacionados a desníveis, irregularidades e acúmulo de água durante as chuvas. Na segunda, a principal preocupação é a existência de esgoto a céu aberto, situação que provoca mau cheiro e transtornos à comunidade.

No bairro Ulisses Guimarães, foram solicitadas a limpeza e a retirada de entulhos da Rua José Boabaid. Também foi apresentada a necessidade de instalação de bueiros ou execução de sistema de drenagem na esquina das ruas Francisco Felipe Soares e José Boabaid, onde ocorre acúmulo de água em períodos de chuva.

Arborização e condições de trabalho

Durante a reunião, também foi solicitada autorização e apoio para o plantio de árvores na Praça Miguel Jaques Trindade. A iniciativa pretende contribuir para a arborização, a qualificação paisagística e a melhoria ambiental do espaço público.

Outra questão apresentada envolve os servidores que integram a equipe de pedreiros do município. Segundo a demanda apresentada, os trabalhadores precisam utilizar atualmente seus próprios veículos para se deslocar entre a sede do setor e os diferentes locais de trabalho, arcando com custos de combustível, manutenção e desgaste dos automóveis.

A reivindicação é pela disponibilização de transporte para esses servidores durante os deslocamentos relacionados às atividades profissionais.

Secretaria deve analisar reivindicações

Durante o encontro, o secretário Antônio Carlos Gomes ouviu as reivindicações apresentadas pelas representações dos bairros e se mostrou receptivo às demandas. Conforme informado pelo vereador, Caco se comprometeu a analisar as situações e buscar encaminhamentos para cada uma das questões apresentadas.

Para Gilmar Martins, a reunião reforça a importância de manter um diálogo permanente com os moradores e levar ao Poder Executivo as necessidades identificadas nas comunidades.

“Nosso trabalho é ouvir a população, transformar as reivindicações em demandas e buscar, junto ao Executivo, soluções para os problemas que afetam o dia a dia dos moradores. Vamos continuar acompanhando cada uma dessas solicitações”, destacou o vereador. A intenção, segundo o parlamentar, é acompanhar o andamento das reivindicações e buscar respostas para as comunidades envolvidas.