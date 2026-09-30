Acordo define funcionamento do comércio em 11 de outubro em Alegrete

O Sindicato do Comércio de Alegrete atua na condução de negociações coletivas entre trabalhadores e empregadores, participando de reuniões e tratativas para definir acordos relacionados ao funcionamento do comércio, jornadas de trabalho, folgas, benefícios e demais condições estabelecidas para as diferentes categorias do setor.

Dentro desse trabalho, a entidade acompanha ao longo do ano as negociações envolvendo os segmentos do comércio e busca estabelecer acordos entre as partes, conforme as necessidades de cada período e categoria.

A presidente do Sindicato do Comércio de Alegrete e contabilista, Elaine Fagundes, explicou como estão sendo conduzidas atualmente algumas dessas negociações. Segundo ela, as tratativas com os trabalhadores do comércio varejista ainda estão em andamento, sem definição dos índices referentes à data-base do mês de outubro.

Por outro lado, já houve um acordo específico para o funcionamento do comércio no dia 11 de outubro, véspera do Dia das Crianças. Conforme o entendimento firmado, os estabelecimentos poderão funcionar das 14h às 20h. Os trabalhadores que atuarem nesse período terão direito a um bônus e também a uma folga compensatória, que deverá ser concedida em até 30 dias.

Elaine destacou ainda que outras negociações permanecem em aberto e que o sindicato continua participando das reuniões e prestando orientação a trabalhadores e empregadores durante as tratativas, até que novos acordos sejam definidos.