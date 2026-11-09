Acordo Gaúcho prorroga prazo para renegociação de dívidas de ICMS até dezembro

Contribuintes podem obter descontos de até 95% sobre multas e juros, além de parcelamento e compensação de débitos com precatórios.

Os contribuintes gaúchos ganharam mais tempo para regularizar dívidas de ICM e ICMS inscritas em dívida ativa. O prazo de adesão ao Edital 03/2026 do Acordo Gaúcho foi prorrogado até 18 de dezembro, ampliando a oportunidade de negociação de débitos tributários com condições especiais.

A iniciativa, promovida pelo governo do Rio Grande do Sul, por meio da Receita Estadual e da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), prevê descontos de até 95% sobre multas, juros e respectivos acréscimos legais. Também oferece alternativas de pagamento à vista, parcelamento em até dez vezes e compensação de parte da dívida com precatórios.

Outra mudança importante diz respeito à documentação necessária para quem pretende utilizar precatórios na negociação. O prazo para apresentação das certidões judiciais foi estendido até 30 de julho de 2027.

Desde o lançamento do edital, quase R$ 800 milhões em débitos tributários já foram negociados. Desse total, R$ 464 milhões correspondem ao valor líquido negociado, após a aplicação dos descontos. Cerca de R$ 74 milhões já ingressaram nos cofres públicos por meio dos pagamentos realizados.

Três modalidades de negociação

O programa contempla débitos de ICM e ICMS inscritos em dívida ativa até 31 de dezembro de 2025, desde que atendidos os demais requisitos estabelecidos no edital.

Os contribuintes podem escolher entre três modalidades:

Pagamento à vista: redução de até 95% sobre multas, juros e acréscimos legais.

redução de até 95% sobre multas, juros e acréscimos legais. Parcelamento: possibilidade de pagamento em até dez parcelas mensais, com descontos de até 75% sobre os encargos.

possibilidade de pagamento em até dez parcelas mensais, com descontos de até 75% sobre os encargos. Compensação com precatórios: combinação de pagamento em dinheiro com utilização de precatórios, também com descontos de até 75%.

Na modalidade de compensação, os precatórios podem abater até 60% do valor total transacionado, após a aplicação das reduções, observadas as regras do edital.

É importante destacar que os descontos não atingem o valor principal da dívida e devem respeitar o limite de redução de 65% do valor atual de cada crédito.

Como aderir ao programa

A adesão deve ser realizada de forma eletrônica, por meio do Portal e-CAC da Receita Estadual ou do Portal Pessoa Física da Secretaria da Fazenda, neste último caso mediante acesso pela plataforma Gov.br.

A parcela única ou a primeira prestação deve ser paga até o último dia útil do mês em que ocorrer a adesão.

Quem optar pela compensação com precatórios deverá observar os procedimentos específicos e apresentar a documentação judicial exigida. Nesse caso, as certidões poderão ser entregues até 30 de julho de 2027.

Oportunidade para regularizar pendências

O Acordo Gaúcho é uma iniciativa estadual de transação tributária instituída pela Lei 16.241/2024 e regulamentada pelo Decreto 58.264/2025. O objetivo é facilitar a regularização de débitos, estimular a recuperação de créditos públicos e reduzir disputas administrativas e judiciais.

Os interessados devem ficar atentos ao prazo final de adesão, em 18 de dezembro, e consultar as condições completas, os critérios de enquadramento e os procedimentos necessários no portal oficial do programa. Mais informações: https://receita.fazenda.rs.gov.br/acordo-gaucho