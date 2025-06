Acumulada, Mega-Sena deste sábado terá prêmio de R$ 100 milhões

O prêmio acumulou e está estimado em R$ 100 milhões para o próximo sorteio. Os números sorteados foram: 06 – 15 – 31 – 38 – 40 – 49.

No entanto, 61 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 77.957,21 cada. Já 4.656 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.459,06 cada.

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (14), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.

O sorteio consiste na extração de um número, no universo de 0 a 9, em cada globo. O sorteio do globo 1 corresponderá ao número da coluna 1; o sorteio do globo 2 corresponderá ao número da coluna 2 e assim sucessivamente até o sorteio do globo 7, que corresponderá ao número da coluna 7. O prêmio principal é destinado apenas aos apostadores que acertarem as seis dezenas sorteadas, caso isso não ocorra, a quantia fica acumulada para o concurso seguinte.

Ganha também quem marcar a Quina (cinco acertos) e a Quadra (quatro acertos), entretanto, esses contemplados recebem montantes menores, mas ainda assim bem atrativos. De acordo com o calendário regular, os sorteios da Mega-Sena acontecem três vezes na semana: às terças, quintas e sábados.

Contudo, caso em um destes dias seja celebrado um feriado nacional, é possível que a data do concurso seja alterada, garantindo, assim, que os jogadores tenham duas oportunidades na semana de conquistar prêmios desta loteria.

E dentro da programação desta loteria há o maior e mais esperado concurso da Caixa: a Mega da Virada, que acontece sempre no dia 31 de dezembro e paga valores surpreendentes a cada nova edição.

Durante o evento, são colocadas 60 bolinhas dentro do globo, numeradas de 01 a 60, assim como o volante. De forma aleatória, seis delas são retiradas e são os números que cada uma delas carrega que irão compor o resultado.