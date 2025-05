Acumulado de chuva atinge 220 mm em regiões rurais de Alegrete

Share on Email

A situação requer atenção redobrada devido a açudes cheios, água acumulada nas estradas e sobre pontes, além do risco de rompimentos.

Na região do Jacaraí, uma situação específica chama a atenção neste dia 27. Um açude à beira da RS-566 está com o nível elevado, com água já saindo pela taipa. Condutores que utilizam a rodovia relataram o caso ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER), temendo que o transbordamento comprometa a estrada. Até o momento da publicação, o DAER não retornou ao contato feito pela reportagem.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Moradores relataram que na mesma localidade, conhecida por longos períodos de estiagem, foram construídos açudes para reserva hídrica. Contudo, com as chuvas deste mês, um desses açudes já teria se rompido.

Os acumulados de chuva em diversas localidades do interior de Alegrete superam os 200 milímetros, o que tem dificultado a trafegabilidade e preocupa a população rural. Confira os registros informados por moradores:

Caverá – 129 mm (de sábado até hoje)

Parové: 220 mm (de sábado até hoje)

Guassu Boi: 220 mm (de sábado até hoje)

Pinheiros: 210 mm (de sábado até hoje)

Catimbaú: 170 mm (de sábado até hoje)

Rincão dos Camargo: 169 mm (de sábado até hoje)

Tapera: 165 mm (de sábado até hoje)

Durasnal: 150 mm (de sábado até hoje)

Jacaraí: 110 mm (de sábado até hoje)