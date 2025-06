Acusado de espancar e roubar pedestre no centro de Alegrete é preso pela Polícia Civil

A ação foi conduzida por agentes da Delegacia de Polícia local, após o cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

De acordo com as informações divulgadas, o crime aconteceu quando a vítima, um homem de 56 anos, caminhava por uma via pública e foi abordada pelo acusado. O autor do roubo teria desferido chutes e socos contra a vítima, que caiu ao solo. Na sequência, ele subtraiu a carteira da vítima, contendo documentos pessoais e uma quantia em dinheiro. O homem sofreu lesões corporais, conforme constatado em laudo pericial.

O indivíduo já era conhecido das autoridades por antecedentes criminais. Diante da gravidade do crime e do histórico do investigado, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva, que foi deferida pelo Poder Judiciário. O homem foi localizado e detido em sua residência, no bairro Restinga, em Alegrete.

A delegada Fernanda Mendonça, responsável pelo caso, destacou o compromisso da 1ª Delegacia de Polícia com o enfrentamento aos crimes contra o patrimônio na cidade, especialmente aqueles praticados com violência ou grave ameaça. “Nosso trabalho visa identificar e responsabilizar os autores desses crimes, trazendo maior sensação de segurança à comunidade”, afirmou.

Após os procedimentos legais, o preso foi interrogado e encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones (55) 3427-0300 (plantão) e (55) 98451-1689 (WhatsApp).