Adão Ramos representa a Fronteira Oeste junto ao Grêmio em Lima, Peru, com comitiva gremista

A delegação gremista acompanha o confronto entre Atlético Grau e Grêmio, válido por competição continental, marcado para esta quarta-feira (7), às 21h30.

Ao lado de figuras importantes da comunidade gremista, Adão Ramos integra um grupo de dirigentes e conselheiros que demonstra o prestígio do clube fora do Brasil. Entre os presentes estão: Assessor Adjunto, Ivan Gallon, Assessor Adjunto Valdair Pacheco, Volmar Maurer, do Hotel Barcelona, Mario Pinto e Diretor Consular Clóvis Michelin, todos vindos de Uruguaiana, reforçando a união da Fronteira Oeste em torno do clube.

Durante a estadia na capital peruana, a delegação teve ainda contato com nomes de destaque como o atacante Hernán Barcos, que possui passagem marcante pelo Grêmio, e o presidente do clube, Alberto Guerra.

Também participa da viagem Alberto Luiz Pinzetta, conselheiro do Grêmio, cônsul honorário de Paraíso e coordenador regional da Serra Gaúcha, contribuindo para fortalecer os laços do clube com suas diversas representações regionais.

A presença de Adão Ramos e dos demais representantes evidencia o comprometimento e a paixão da torcida gremista, que acompanha o time onde quer que ele vá, levando o nome do Grêmio com orgulho e dedicação.