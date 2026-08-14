Adesivo eleitoral em veículo pode afetar cobertura do seguro, alerta setor

Motoristas que pretendem adesivar seus veículos com propaganda eleitoral ou utilizá-los durante atividades de campanha nas eleições de 2026 devem ficar atentos às condições da apólice de seguro. A orientação é da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), que alerta para a necessidade de comunicar previamente a seguradora sobre qualquer alteração no uso do automóvel.

De acordo com a entidade, a instalação de adesivos, plotagens ou envelopamentos com material eleitoral, assim como a utilização do veículo em atividades de campanha, pode ser interpretada pelas seguradoras como mudança no perfil de risco.

A avaliação considera que automóveis utilizados para transporte de materiais de campanha, deslocamento de equipes ou participação em eventos públicos podem ficar mais expostos a situações como acidentes, furtos, roubos, vandalismo e tumultos.

Segundo a vice-presidente da Comissão de Seguro Auto da FenSeg, Keila Farias, informar a seguradora antes de alterar a finalidade de utilização do veículo é uma forma de evitar problemas no momento de solicitar uma eventual indenização.

Mudança no uso do veículo

As condições do seguro são estabelecidas com base nas informações apresentadas pelo segurado no momento da contratação. Por isso, alterações relevantes na utilização do automóvel durante o período eleitoral podem exigir uma atualização da apólice.

Caso o veículo passe a ser utilizado regularmente para transportar materiais de campanha, equipes ou prestar apoio a candidatos e partidos, a seguradora poderá avaliar se houve alteração das condições originalmente contratadas.

Dependendo do contrato e da situação, uma mudança não comunicada poderá resultar em restrições ou até recusa de indenização em casos como colisão, roubo ou furto.

Adesivos também exigem atenção

Outro ponto destacado pelo setor é que os seguros convencionais geralmente não cobrem danos causados especificamente a adesivos, plotagens ou envelopamentos instalados no veículo.

Além disso, situações relacionadas a tumultos, motins e determinados atos de vandalismo podem estar entre as exclusões previstas nas condições gerais de algumas apólices.

Por isso, o motorista deve consultar o contrato antes de iniciar a utilização do veículo em atividades eleitorais.O que fazer antes de adesivar o carro. Para reduzir o risco de problemas com a cobertura, a orientação é Comunicar a seguradora antes de instalar propaganda eleitoral no veículo; informar qualquer mudança na utilização do automóvel durante a campanha; Consultar o corretor antes de colocar o carro à disposição de candidatos ou partidos; Solicitar um endosso, quando necessário, para registrar formalmente a alteração na apólice; Verificar se o envelopamento ou outra alteração exige atualização do registro do veículo junto ao Detran; Conferir as condições gerais da apólice para saber quais situações e danos estão excluídos da cobertura.

A principal recomendação é que o motorista não presuma que a cobertura continuará exatamente igual após a mudança de utilização do veículo. A consulta prévia à seguradora ou ao corretor permite verificar as condições específicas do contrato e, se necessário, formalizar a alteração antes do início das atividades de campanha.