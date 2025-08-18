Adeus a Julio da Sinaleira: o homem simples que ensinou carinho no cotidiano

A partir desta segunda-feira (18), o semáforo perdeu a presença marcante de um de seus personagens mais conhecidos: Julio Fernando Oviedo da Silva — o Julio da Sinaleira, como muitos o chamavam —, que faleceu aos 49 anos após sofrer um infarto.

Julio não era famoso, não ocupava cargos de destaque, mas conquistou um espaço especial na vida de quem passava por ali diariamente. Sentado, escorado na parede de uma casa nas imediações ou no canteiro central, estava sempre acompanhado de sua inseparável bola de basquete, de sua garrafa de Coca-Cola e de um sorriso que se iluminava quando alguém lhe devolvia o gesto simples de um aceno.

Muitos, talvez, tenham apenas observado. Outros tantos retribuíram. Mas todos que cruzaram por aquele ponto conhecem a cena: Julio, abanando, como quem dizia silenciosamente: “eu te vi, eu te reconheço”.

Era esse pequeno gesto de gentileza que transformava sua presença em algo maior do que se podia imaginar.

O vereador Joceli Oviedo, primo de Julio, lembrou que ele era “cria do bairro Piola” e tinha uma paixão incontrolável por caminhar até o centro. “Ninguém o segurava em casa. Julio sempre respeitou a todos e gostava de estar entre as pessoas”, destacou.

Julio não queria muito da vida. Bastava-lhe ser notado, receber um cumprimento, um olhar amigo. Para muitos, ele foi o exemplo de que a simplicidade e a ternura cabem mesmo nas esquinas mais apressadas da cidade.

As últimas homenagens acontecem no bairro Piola, na rua Marechal Castelo Branco. O sepultamento está marcado para esta terça-feira, às 11h.

A ausência de Julio será sentida. Mas, certamente, cada motorista ou pedestre que passar pelo semáforo da Lauro Dorneles ainda lembrará daquele sorriso fácil e do aceno amigo que, por tantos anos, ensinaram a importância dos gestos que parecem pequenos, mas são imensos.