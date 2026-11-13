Adeus ao friozinho da manhã: temperaturas sobem e calor predomina em Alegrete

Depois de alguns dias com temperaturas mais amenas nas primeiras horas da manhã, o cenário climático começa a mudar em Alegrete. O friozinho registrado ao amanhecer deve dar lugar a temperaturas mais elevadas, com mínimas a partir dos 17°C e máximas que devem ultrapassar os 30°C nos próximos dias.

Recentemente, os termômetros chegaram a marcar entre 9°C e 12°C no início das manhãs no município. A partir de agora, porém, a tendência é de elevação nas temperaturas, inclusive durante a madrugada e nas primeiras horas do dia.

A previsão para a próxima semana indica mínimas de 17°C na terça-feira (17), enquanto nos demais dias os termômetros devem partir dos 19°C. Durante as tardes, o calor será ainda mais expressivo, com máximas acima dos 30°C. A próxima segunda-feira (16), por exemplo, poderá registrar 33°C em Alegrete.

Outro aspecto previsto para os próximos dias é a diminuição das chuvas. Depois de períodos de instabilidade, a previsão indica possibilidade de precipitação apenas na quarta-feira (18), com volume estimado em aproximadamente 15 milímetros.

Com a mudança no padrão das temperaturas, os casacos utilizados nas manhãs mais frias podem começar a ser guardados. Pelo menos até o fim de novembro, a tendência é de predomínio do calor, com tardes quentes e temperaturas elevadas em Alegrete.