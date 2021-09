Administrador de fazenda mata a tiro cachorro de funcionário que vai responsabilizá-lo criminalmente

Segundo informações do trabalhador rural, ele trabalha em uma fazenda no Itapororó e, na noite da última quarta-feira(1º), seu cão saiu atrás dos gatos do gerente da fazenda e o acusado teria realizado um disparo de arma de fogo. Naquele momento, a vítima disse que o cão “gritou” e ele pensou que tivesse ficado assustado, porém, pela manhã percebeu que o animal estava prostrado e, ao verificar percebeu uma lesão na barriga do cão. Logo depois, veio a óbito.

Diante da situação, sem acreditar que o homem teria matado o seu cão, a vítima questionou o motivo e acabou ouvindo que o acusado teria feito o disparo para que o cachorro não fosse atrás dos gatos. Ele pegou o animal e trouxe para cidade, cerca de 70 KM, da propriedade rural e fez um registro na Delegacia de Polícia, além de levar o cão até um veterinário para que fosse feito um laudo sobre a causa da morte e posteriormente o acusado ser responsabilizado pelo crime.