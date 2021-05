Adolescente de 17 anos é morto após discutir com padrasto em Cruz Alta, diz polícia

Homem de 39 anos é o principal suspeito do crime. Delegada afirma que não houve flagrante para efetuar prisão.

Um adolescente de 17 anos foi morto, na madrugada deste domingo (2), em Cruz Alta, no Noroeste do Rio Grande do Sul. Conforme a Polícia Civil, a vítima sofreu um disparo de arma de fogo após discutir com o padrasto, por volta das 4h30.