Adolescente, de bicicleta, é apreendido com produtos furtados, incluindo a bike

Na madrugada de quarta-feira(25), a Brigada Militar realizou a apreensão de um adolescente com produtos furtados.

O flagrante ocorreu na rua Waldemar Masson, durante o patrulhamento ostensivo. Segundo registro policial, a guarnição estava na rua citada quando visualizou o acusado de 17 anos em uma bicicleta com outros objetos em uma das mãos (uma extensão e uma máquina de cortar grama).



Devido ao horário e a situação suspeita do adolescente, ele foi abordado e questionado sobre os produtos.

O menor relatou aos policiais que minutos atrás havia furtado a extensão, a máquina e a bicicleta de uma residência no bairro Assumpção. Ele indicou o endereço e os PMs foram à residência. No local, foi feito contato contato com o proprietário da casa que reconheceu os bens. Todos foram levados à delegacia de Polícia onde os produtos foram restituídos ao dono. O menor foi liberado na presença de um responsável.