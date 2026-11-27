De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública, a Guarda Municipal foi acionada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP) para atender à situação.

No estabelecimento, os agentes realizaram a averiguação após receberem informações dos responsáveis pela segurança sobre a suspeita de retirada de mercadorias sem o devido pagamento.

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Durante o atendimento, foram apresentados e relacionados diversos produtos que, conforme o relato dos responsáveis pelo comércio, teriam sido retirados do local sem que a compra fosse efetivada.

Como a pessoa envolvida é adolescente, a Guarda Municipal realizou o encaminhamento à Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência e adoção das medidas legais cabíveis, conforme os procedimentos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Fonte: Secretaria de Segurança Pública (SSPMC).

Fotos: Guarda Municipal.