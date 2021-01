Adolescente é ferido por bala perdida em bairro de Alegrete

Compartilhe















Na noite do último domingo(3), um adolescente de 13 anos foi ferido com um disparo de arma de fogo, no bairro Nilo Soares Gonçalves. Ao que tudo indica, o menor foi vítima de uma bala perdida que atingiu e transfixou a coxa esquerda.

Segundo registro realizado pelo pai do adolescente, o filho estava na pracinha que fica nas imediações da casa, com outros amigos. Em um determinado momento, eles ouviram alguns disparos de arma de fogo e, na sequência, a vítima sentiu algo semelhante a uma queimadura na perna esquerda, altura da coxa. Uma mulher que estava na pracinha, tomando chimarrão, socorreu o menor e o levou até a sua casa onde foi encaminhado pelo pai até à UPA. Na Unidade de Pronto Atendimento, foi constatado que havia um ferimento provocado por um projétil que transfixou a perna. O adolescente foi medicado e liberado.

Conforme informações do pai, o menino não possui desafetos, tampouco, identificou quem teria efetuado os disparos. Não possui suspeitos.