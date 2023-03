Adolescente é internada após ser baleada no rosto durante “roleta-russa” em Santa Maria

Uma adolescente de 14 anos foi baleada no rosto na madrugada deste sábado (18), em Santa Maria, na região central do RS. De acordo com o relato dela à Brigada Militar (BM), o disparo ocorreu durante um jogo de “roleta-russa”. A Polícia Civil investiga o caso.

A menina foi socorrida e encaminhada em estado estável para atendimento médico no Hospital Universitário de Santa Maria. Ela deve passar por uma cirurgia para a bala seja retirada.

À Brigada Militar, a vítima afirmou que estava junto de outro adolescente, de 17 anos, com quem se relacionava. O menino tinha uma arma teria começado o jogo de “roleta-russa” contra a vontade dela.

Ainda de acordo com o relato, o adolescente tentou atirar uma vez, mas não houve disparo. Na segunda tentativa, a menina desviou a arma com a mão, o que fez com que o tiro atingisse sua mão, seu queixo e seu peito. Duas outras meninas também estavam no local no momento do disparo.

De acordo com a Polícia Civil, o adolescente não estava mais no local e não foi apreendido. A arma também não foi apreendida. Mais diligências devem ser feitas para aprofundar a investigação.

Por Fábio Lehmen, RBS TV