Adolescente é morto e quatro pessoas ficam feridas durante tiroteio em Porto Alegre

Um adolescente de 16 anos foi morto e outras quatro pessoas ficaram feridas durante um tiroteio que aconteceu na noite de quinta-feira (17) em Porto Alegre.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 22h, na Rua 3, entre as ruas Jacinto Gomes e Santana, no bairro Santana.

A investigação policial aponta que pelo menos três criminosos chegaram ao local de carro. Testemunhas contaram aos policiais que dois deles desceram do veículo e atiraram com armas de fogo contra quem passava pela rua. O adolescente teria sido perseguido e morto. Em seguida, os bandidos fugiram no carro.

Durante o tiroteio, outros dois homens foram baleados e encaminhados para receber atendimento médico em hospitais da Capital. A polícia sinaliza que eles não correm risco de morrer. Uma jovem e o filho dela, de três anos, foram atingidos de raspão pelos tiros.

A Polícia Civil ainda não sabe a motivação para o crime, mas suspeita que tenha relação com o tráfico de drogas. Ela trabalha para identificar suspeitos de terem cometido o crime.