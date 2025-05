Adolescente fica ferida em acidente entre Parati e moto elétrica no Centro

Share on Email

Um acidente de trânsito foi registrado no início da tarde desta terça-feira (data a ser inserida), no cruzamento das ruas General Sampaio com Presidente Roosevelt, na área central de Alegrete. A colisão envolveu uma caminhonete Parati e uma motocicleta elétrica conduzida por uma adolescente de 17 anos.

De acordo com informações da Brigada Militar, o condutor da Parati, um homem de 54 anos, trafegava pela Rua Presidente Roosevelt e afirmou que parou no cruzamento após observar um ciclista que vinha na contramão. Segundo seu relato, ao avançar, acabou atingindo a motocicleta elétrica que transitava pela via preferencial, a General Sampaio.

Com o impacto, a adolescente caiu na via e foi socorrida inicialmente por populares, que acionaram a Brigada Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A jovem apresentava escoriações e foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para atendimento médico.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia devido à vítima ser menor de idade.