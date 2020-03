Adolescente que escondia 10 kg de droga na mochila da filha de 3 anos, foi flagrada pela BM

Brigada Militar de Alegrete realizou a apreensão de uma adolescente de 16 anos e a prisão de uma mulher de 31 anos.

As duas foram abordadas na Zona Leste, no bairro Dr Romário. De acordo com informações, a guarnição estava em patrulhamento ostensivo quando percebeu que a menor estava em atitude suspeita. Ela carregava duas mochilas e uma criança.

Na identificação, os policiais constataram que a adolescente é de Santa Maria e mãe da menina de três anos. Na revista pessoal, foi localizado na mochila da criança mais de dez quilos de maconha. Ela estava perto da acusada de 31 anos, conhecida como Neca e disse aos policiais que a droga seria entregue naquele momento para a mesma.

Neca também estaria apresentando comportamento estranho. Ao ver a viatura tentou sair do local, mas foi interceptada.

Diante dos fatos, os policiais encaminharam as duas mulheres e a criança até a DP.

Em contato com o Delegado Regional e responsável pela DPPA de Alegrete Valeriano Neto, foi determinado prisão em flagrante para Neca e apreensão da adolescente de 16 anos.

O Conselho Tutelar foi acionado e levou a filha da menor para a casa dos avós em Santa Maria.

A adolescente ficou na Delegacia e vai permanecer até a decisão do Ministério Público sobre o pedido de internação junto a programa socioeducativo. Fase ou Case.

Já a maior foi ouvida e levada ao Presídio Estadual de Alegrete.

Além de droga, celulares foram apreendidos. No total havia 13 tabletes de maconha.