Adolescente supera problema de saúde com o auxílio da gastronomia; ela já é uma empreendedora

Um problema de saúde transformou a vida de uma adolescente. Anita Fernandes Severo, de 15 anos, sofre de ansiedade e, na última semana, foi encontrada desacordada, em via pública, em razão de uma crise que originou hipoglicemia e consequentemente a perda dos sentidos. Por muita sorte, uma equipe da saúde a localizou e a encaminhou à UPA, foram 40 minutos desacordada, conta a mãe Ana Lúcia Severo.

O que poderia ser um barreira, tornou-se um grande desafio e fez da jovem uma empreendedora. Anita, que já traz de berço a paixão pela culinária, confeitaria e demais associações à alimentação, pois a mãe é confeiteira e professora. Além do incentivo do pai Iauri Dias e do irmão Iago.

Anita está realizando tratamento médico e conciliou uma atividade que está dando prazer e lucro. Ela criou uma marca própria de suco, Detox. Com persistência e dedicação, em dois dias já tinha efetivado a venda de 70 garrafinhas.

Muito orgulhosa da maneira como a filha está superando o problema, Ana Lucia disse que ela sempre foi muito decidida e que confia à ela suas encomendas e o auxílio para festas e finais de ano, quando as encomendas são mais numerosas. “Anita sempre foi muito inteligente e desde muito cedo tem essa dedicação em realizar algo que possa trazer a sua independência financeira, é uma decisão dela. Lembro que, em uma ocasião precisei ficar no hospital e ela surpreendeu a todos e confeccionou os bolos que precisavam ser entregues. Ficaram perfeitos, pois ela está sempre comigo e sabe cada passo. Gratidão e orgulho definem esse momento” – completou.

Os sucos detox são extremamente nutritivos, limpam o organismo, melhoram a digestão, além da função de emagrecimento, pois ajudam em qualquer dieta e são a forma mais prática da ingestão de vegetais.

Vale lembrar que o suco detox não é capaz de promover uma “limpeza” completa no organismo de uma forma mágica. É preciso sempre procurar um especialista para cuidar da alimentação de uma maneira responsável e definitiva. Nenhuma refeição deve ser substituída pelo suco, portanto, prefira agregar a bebida entre as refeições.

Os sucos detox são encontrados na lancheira Delicatti.