Adotantes da pracinha dos Canudos não vão mais cuidar do espaço

Espaços públicos com áreas verdes estão cada vez mais valorizados na área urbana.

E uma pracinha infantil, em especial, que vinha sendo muito bem cuidada pela comunidade do entorno é a entrada dos Canudos- Vila Nova.

Parquinho Infantil dos Canudos

Tudo ali era bem preservado, com brinquedos e verde. Crianças que saiam da EMEI Palmira Palma ou Escola Oswaldo Aranha pediam aos pais ou responsáveis para brincar no espaço bem acolhedor a todos.

Mas isso pode mudar, porque os adotantes do local se sentem incomodados com a presença de um carro lanche- food truck que se instalou em um dos lados do parquinho. Eles dizem que a sujeira produzida por quem frequenta o espaço acaba no campinho da gurizada, indo em contramão com o que sempre fizerem, que era deixar o local limpo e aprazível a todos.

Parquinho Infantil dos Canudos

Informa, também que o carro lanche que tem licença para atuar na área não é retirado após o trabalho, o que é o indicado nesses casos.

A Secretária de Desenvolvimento Econômico, Caroline Figueiredo, diz que já foi consultada sobre essa situação. Ela informa que o food truck fica na rua, tem licença e que é retirado do local depois que termina o atendimento. Informou, ainda, que os fiscais estão sempre verificando essas situações em casos de irregularidade a pessoa pode, inclusive perder a licença para trabalhar.