ADRA da Igreja Adventista continua com vários cursos gratuitos à população

A ADRA – Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais – Núcleo Alegrete-segue com suas atividades e ofereceu ao longo do segundo trimestre de 2025 diversos cursos e oficinas que atendem crianças, adolescentes, adultos e idosos da cidade. As ações envolveram formações nas áreas de informática, musicalização, alfabetização, atividades físicas, defesa pessoal, entre outras.

O objetivo deste trabalho, segundo Valdoir Dutra Lira da ADRA, aqui na cidade, é de promover inclusão social, desenvolvimento humano e fortalecimento comunitário.

Curso de Informática

Sob a responsabilidade da professora Juliana de Moura Lima Torrens, o curso atendeu 40 participantes divididos em cinco turmas, com aulas no turno da tarde. Os módulos trabalharam Word, Excel e PowerPoint, com foco em habilidades práticas como:

Criação de tabelas e planners; aplicação de fórmulas e gráficos; organização e proteção de arquivos; criação de apresentações com recursos visuais e sonoros. O curso também incluiu o atendimento ao Grupo Viver Bem, voltado a mulheres e idosos, com conteúdos adaptados à realidade dos participantes.

Curso de Musicalização

Coordenado por William Marques Morales, o curso de musicalização contou com 60 participantes e aulas práticas com violão, teclado e violino, de segunda a quinta-feira. Entre os temas abordados:

Acordes básicos e avançados no violão; exercícios técnicos no teclado; estudo de músicas populares; desenvolvimento de memória, percepção e coordenação motora através da música.

Projeto de Alfabetização e Letramento

Sob a orientação da professora Laureci da Costa Lira, o projeto atendeu 17 alunos distribuídos entre manhã e tarde. As turmas trabalharam leitura, consciência fonológica, escrita cursiva, matemática básica (adição, subtração, multiplicação e divisão) e atividades lúdicas como jogos de memória e caça-palavras.

Projeto Garotas Brilhantes

Coordenado por Daniela Goldemberg, atendeu 19 adolescentes com oficinas semanais voltadas ao autoconhecimento e fortalecimento da autoestima. Entre as atividades, destacaram-se: palestras sobre crenças limitantes, alimentação feminina e sexualidade; oficinas práticas como produção de chocolates e bolos gelados; workshop de fotografia com celular.

Projeto Viva Bem na Melhor Idade

Destinado a 19 mulheres entre 40 e 87 anos, o projeto incluiu atividades físicas, artesanato, informática, culinária e rodas de conversa. Coordenado por Laureci Lira da Costa, buscou o fortalecimento de vínculos sociais e cuidados com a saúde, com destaque para:

Confecção de lembranças e peças artesanais; técnicas de massagem e educação alimentar; participação em eventos e atividades intergeracionais. oficinas esportivas e de defesa pessoal

Com a coordenação da professora Hellen Giovana Tito Brazeiro, as oficinas atenderam diferentes faixas etárias com aulas de: Jiu-jitsu e defesa pessoal (kids, infantil e adolescentes); futsal misto com foco em regras, posicionamento e trabalho em equipe; ginástica para adultos com exercícios de fortalecimento, mobilidade e bem-estar.

As atividades desenvolvidas pela ADRA Alegrete ao longo dos meses de abril, maio e junho de 2025 reforçam o compromisso da organização com o desenvolvimento integral do ser humano, promovendo educação, cultura, saúde e cidadania.