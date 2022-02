Aeronaves estão em ação no combate a incêndio no Guassu-Boi

Aeronaves Air Tractor estão, novamente, em ação na tarde desta terça-feira(1º). De acordo com o empresário Marco Antônio Camargo, proprietário da empresa Itagro, o combate está acontecendo na localidade do Guassu-Boi, interior de Alegrete.

No final da tarde de ontem(31), a empresa esteve no local com três aeronaves agrícolas. Devido à noite, o trabalho foi suspenso e retornou nesta manhã, às 5h30min, onde as chamas foram extintas. Contudo, nesta tarde, um outro foco surgiu e, imediatamente, duas aeronaves já foram disponibilizadas para o combate.

De acordo com os Bombeiros, uma equipe se deslocou na tarde de ontem e ficou até a madrugada, por volta da 1h. Da mesma forma, moradores também atuaram na extinção do fogo.

Incêndio, no interior, mobiliza Bombeiros, moradores e aeronaves agrícolas

O sinistro iniciou no Guassu-Boi e seguia em direção ao Itapororó, na noite de segunda-feira.

No Rio Grande do Sul a combinação de seca e temperaturas recordistas, principalmente, como ocorreram em janeiro, tem movimentado a aviação agrícola em apoio a produtores rurais e bombeiros.

Há apenas dois anos, a região já havia passado por outra situação de incêndios grandes. Tanto que, em 2020, só a Itagro Aviação Agrícola chegou a lançar sozinha 81 mil litros de água contra dois incêndios em Alegrete.