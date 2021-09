Afinal, pode ocorrer tsunami no Brasil?

Alguns têm um enorme poder de destruição, enquanto outros são inofensivos. O assunto “tsunami” veio à tona no Brasil após o incidente envolvendo a erupção do vulcão Cumbre Vieja, de La Palma, nas Ilhas Canárias (Espanha). Muitas pessoas começaram a se perguntar: esse incidente poderia causar um tsunami no Brasil?



Um dos estudos mais recentes, realizado em 2020 pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), afirma que o Brasil já foi atingido por um tsunami em 1755. Esse tsunami teria sido causado pelo maior terremoto já registrado na Europa, com magnitude de 8.7, o qual destruiu Lisboa, em Portugal, naquele ano. De acordo com o professor Francisco Dourado do Centro de Pesquisas e Estudos sobre Desastres (Cepedes), a onda gigante que se formou com o terremoto na capital portuguesa atravessou o Atlântico e causou estragos na costa brasileira.



Recentemente, o professor Veloso, em um artigo para a Revista da USP de 2018, explicou que tsunamis são fenômenos raros e que podem acontecer em quaisquer oceanos, em diversos mares. Além disso, ele declarou que a ausência de tsunamis no Brasil seria em decorrência da falta de terremotos de grande magnitude no mar. No entanto, o professor reiterou que a nulidade de registros no passado não é garantia que o Brasil não possa vir a ter um tsunami, apesar da possibilidade remota desse fenômeno ser.



“O desconhecimento de abalos significativos no passado e o não registro de sismos fortes na atualidade não asseguram situação similar para o futuro” – destaca Veloso. Seu artigo se debruça em episódios de manifestações marinhas incomuns cujos episódios renderam relatos de mar violento ou ressaca forte. São cinco episódios no total: em São Vicente (SP) em 1541, em Salvador em 1666, em Cananeia (SP) em 1778, na Baía de Todos os Santos (BA) em 1919 e no Arquipélago de São Pedro e São Paulo (no litoral de PE) em 2006.



Além de se debruçar em episódios de manifestações marinhas, o artigo de Veloso também especula sobre a possibilidade de um tsunami atingir o Brasil com a erupção do Cumbre Vieja, das Ilhas Canárias. O professor comenta que tsunamis provocados por erupções de vulcões são raros e reitera que há poucos dados sobre o Cumbre Vieja para concluir se um tsunami pode se formar no litoral brasileiro ou não. Mas ele afirma que o aparecimento de tsunamis no Brasil com a grandeza dos que atingiram o Japão, em 2011, ou a Indonésia, em 2004, é impossível de acontecer.

Por João Baptista Favero Marques