Afinal, você sabe o que é Geração Z e Geração Y?

Mas, afinal, o que significam essas classificações? De onde surgiram? E o mais importante: como essas gerações se manifestam no contexto de uma cidade como Alegrete?

O que são essas “gerações”?

O conceito de “gerações” vem das ciências sociais, e serve para identificar grupos de pessoas que nasceram em períodos históricos semelhantes e compartilham valores, influências culturais, comportamentos e desafios parecidos. As letras Y e Z surgem a partir de uma classificação alfabética iniciada com a Geração X — termo que começou a ser usado para se referir aos nascidos após a Segunda Guerra Mundial.

Mais do que rótulos, essas definições ajudam a compreender o mundo em transformação e as relações entre pessoas de idades e visões distintas.

Geração Y (ou Millennials): os adultos em busca de propósito

Nascidos entre 1981 e 1996, os integrantes da Geração Y são os adultos jovens de hoje, com idades entre 28 e 43 anos. Muitos deles estão hoje nos cargos de gestão, no funcionalismo público, nas universidades e nos negócios locais de Alegrete. Também são pais da nova geração que começa a ocupar as escolas e redes sociais.

Essa geração cresceu em um mundo analógico e acompanhou, ainda na juventude, o surgimento da internet, dos celulares e das redes sociais. Valorizam propósito no trabalho, equilíbrio entre vida pessoal e profissional e têm um perfil mais flexível em relação a mudanças de carreira.

Seus pontos fortes? Capacidade de adaptação, criatividade, engajamento em causas sociais.

E os desafios? Instabilidade econômica, ansiedade e frustração com modelos tradicionais de sucesso.

Geração Z: nativos digitais em um mundo em crise

A chamada Geração Z inclui os nascidos entre 1997 e 2012 — ou seja, jovens e adolescentes de 12 a 27 anos. Essa geração já nasceu conectada. Para muitos deles, nunca houve vida sem internet, Google, redes sociais ou streaming. São, portanto, os primeiros verdadeiros nativos digitais.

Aqui em Alegrete, estão nas escolas, universidades, no comércio, nos projetos culturais e nas ruas — consumindo e produzindo conteúdo, expressando suas ideias com liberdade e senso de urgência.

Valorizam a individualidade, a diversidade e a inclusão, mas enfrentam dilemas que também são profundos: sofrem mais com ansiedade, solidão e sobrecarga de informações.

Seus pontos fortes? Agilidade digital, senso crítico, vontade de mudar o mundo.

Seus pontos vulneráveis? Dificuldade de foco, relações superficiais e pressões emocionais.

Geração Alpha: o futuro já começou

A nova geração, que já está entre nós, é a Geração Alpha — composta por crianças nascidas a partir de 2013. Elas estão nas séries iniciais das escolas de Alegrete, muitas vezes aprendendo a manusear um tablet antes mesmo de saber escrever no caderno. Essa geração deve crescer ainda mais conectada, imersa em inteligência artificial, robótica e ambientes virtuais.

Será também uma geração que exigirá novas formas de ensino, cuidado com a saúde mental e estímulo à empatia e à criatividade.

Gerações em movimento: um retrato de Alegrete

Em Alegrete, é possível ver essas gerações convivendo em harmonia — ou em atrito. A Geração Y empreende, valoriza suas raízes, ocupa espaços culturais e resgata tradições. A Geração Z busca espaço, voz e identidade, seja no universo digital, seja em rodas de conversa e eventos que discutem o presente. E a Alpha já começa a ser moldada por esse cenário todo.

A convivência entre elas está nos lares, nos grupos de trabalho, nas salas de aula e até nas decisões políticas locais. Cada uma com seus valores, hábitos e formas de ver o mundo.

Muito além das letras

Entender o que são as Gerações Y, Z e Alpha é mais do que curiosidade: é um convite ao diálogo, à escuta e ao respeito. Em tempos de transformações rápidas e profundas, saber conviver com as diferenças de visão e linguagem entre as gerações é um passo fundamental para construir uma cidade mais conectada, justa e acolhedora.

Afinal, como diria um ditado que une todas as idades: ninguém é tão jovem que não possa ensinar, nem tão velho que não possa aprender.