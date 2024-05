Afonso Motta anuncia recursos para Hospital Dia e Ginásio Municipal em Alegrete

Share on Email

O anúncio de Motta, mais uma vez, foi na área da saúde, à qual tem dedicado emendas parlamentares de sua autoria para o município. Entre as autoridades presentes estavam o vice-prefeito Jesse Trindade, vereadores do PDT, médicos e servidores do hospital.

O presidente do hospital, Roberto Segabinazzi, apresentou os serviços, obras e projetos em andamento na Santa Casa, que oferece uma ampla gama de serviços aos pacientes do SUS de Alegrete e região.

Desta vez, o deputado anunciou o repasse de 2 milhões de reais para a construção de um Hospital Dia, que atenderá às pessoas que necessitam de procedimentos ambulatoriais na Santa Casa, como cirurgias de catarata, entre outros. A obra completa terá um custo de cerca de 8 milhões de reais, conforme informou o presidente da Santa Casa, e será de grande importância para Alegrete e região.

Conforme informado por sua assessoria, ele também cumpriu agenda na Prefeitura Municipal e anunciou a garantia de recursos no valor de R$ 12 milhões para a construção do tão sonhado ginásio municipal de esportes para a cidade. Segundo o Deputado, será um empreendimento moderno e de grande utilidade para eventos esportivos e culturais do município e região.