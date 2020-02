Afonso Motta anuncia três emendas parlamentares para Alegrete

O Deputado Federal alegretense, Afonso Antunes da Motta (PDT), em seu segundo mandado já iniciou o novo ano Legislativo.

Ele anunciou três emendas parlamentares de sua autoria para Alegrete. Os documentos já foram enviados à Prefeitira que deve se cadastrar para se habilitar para receber os recursos.

As três emendas são: do Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos no valor de 120 mil reais; do Ministério de Desenvolvimento no valor de 1,5 milhão e Ministério da Educação no valor de 650 mil. Só entre três emendas serão 2,2 milhões para Alegrete, via gabinete do Deputado Afono Motta

Os trâmites agora devem ficar a cargo da Prefeitura que deve se cadastrar para se habilitar para receber os recursos que serão aplicados em várias áreas de serviços do Município.