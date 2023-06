Afonso Motta é um dos nomes do PDT à Prefeitura de Alegrete

A primeira atividade agora é escolher os diretórios dos partidos que vai definir nomes e possíveis coligações a eleição que a nível de Município sempre é a mais importante.

Um partido que no próximo dia 15 de julho vai escolher o seu diretório municipal é o PDT. Sivens Carvalho é um dos que estão encarregados da escolha de um diretório de consenso. Ele comentou que um dos nomes indicados a concorrer à Prefeitura de Alegrete é o do atual deputado federal, alegrentense Afonso Antunes da Motta. Não comentou sobre coligações, mas disse que tudo vai ser tratado dentro da construção do diálogo que denota a grandeza do PDT pela sua história e trabalho.

Além do prefeito e vice, a eleição de outubro de 2024, também vai escolher os 15 vereadores ao Legislativo Municipal. Esta sempre costuma ser uma eleição disputada,com muito trabalho dos comitês e de quem trabalha para eleger seus candidatos.