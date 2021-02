Agência central do Banrisul está fechada para desinfecção; há caso de Covid entre funcionários

Compartilhe















Mais uma vez, a Agência do Banrisul da Praça Getúlio Vargas suspende atendimento em razão da Covid-19. A informação é do gerente local, Jonathan Reimann.

O atendimento estará suspenso a partir desta terça-feira(9), sem previsão, até o momento para o restabelecimento, pois todos os funcionários devem passar por testes. O gerente esclarece que a funcionária positivada já estava afastada, mesmo assim, o protocolo é cumprido para segurança dos demais colaboradores e dos clientes.

A partir desta terça-feira, deve ocorrer a desinfecção do local, começando pela área dos caixas eletrônicos que estarão, neste primeiro momento fechados, mas reabrem antes do atendimento presencial da agência devido ao período que a testagem é realizada e os resultados são entregues. O caixas eletrônicos serão liberados no final da tarde desta terça.

Medidas que mostram que o banco está respeitando as medidas negociadas com o movimento sindical para preservar a saúde dos bancários e conter a disseminação do novo coronavírus. Em janeiro, a agência ficou seis dias fechada para atendimento ao público em razão do primeiro caso positivo na mesma agência.

O auto atendimento e agência da Assis Brasil e os postos correspondentes continuam com atendimento normal em Alegrete. Ainda não há previsão para reabertura da agência para atendimento interno.